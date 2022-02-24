العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.. لحظة بلحظة

تحدثت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجارات بعدد من المدن الأوكرانية فجر اليوم، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس.

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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن دوي انفجارات سمع في العاصمة كييف وكراماتورسك (شرق) وخاركوف (شمال شرق) وأوديسا (جنوب) وبيرديانسك (جنوب شرق)، وكذلك في منطقة مطار بوريسبيل الدولي في كييف.

وأكد مراسل وكالة "تاس" سماع دوي انفجارات في منطقة مطار بوريسبول قرب كييف.

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يتبع..