الدفاع الروسية: تم تحضير فيديوهات مسبقة لفبركة سقوط قتلى بين المدنيين في أوكرانيا

حذرت وزارة الدفاع الروسية من أنه تم تحضير فيديوهات مسبقة لفبركة سقوط قتلى بين المدنيين في أوكرانيا ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

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جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف حول العملية العسكرية الخاصة للقوات الروسية في أوكرانيا.

ولفت كوناشينكو انتباه وسائل الإعلام إلى أن الأمن الأوكراني يعمل على تنفيذ استفزازات على غرار تلك التي قامت بها "الخوذ البيضاء".

وأوضح أنه تم في مدن أوكرانية تصوير فيديوهات مفبركة تظهر وقوع "ضحايا جماعية" بين السكان المدنيين في أوكرانيا، ويتم نشر مقاطع الفيديو هذه عبر قنوات تديرها السلطات الأوكرانية في تلغرام وفي شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار كوناشينكوف إلى أن هدف الفيديوهات المفبركة هذه والتي سيتم بثها على القنوات التلفزيونية الغربية، يتمثل في اتهام روسيا بتنفيذ ضربات عير انتقائية وغير متناسبة لتخويف السكان المدنيين.

وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية وأن السكان المدنيين لا يتعرضون لأي خطر، فيما تقوم الأسلحة عالية الدقة بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.

المصدر: RT