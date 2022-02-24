لوكاشينكو ينفي مشاركة قوات بلاده في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا

نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مزاعم عن مشاركة قوات بلاده الجيش الروسي في العملية الخاصة التي ينفذها في أوكرانيا.

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جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكاشينكو خلال اجتماع مع قيادات الجيش اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بلتا" الرسمية عن لوكاشينكو قوله: "ها أنا قرأت: في حوالي الساعة الخامسة صباحا، تعرضت الحدود الأوكرانية في منطقة محاذية لروسيا وبيلاروس لهجوم من قبل القوات الروسية المدعومة من بيلاروس. يا لكم من أنذال! قواتنا لا تشارك في هذه العملية".

وقال لوكاشينكو إن القيادة العسكرية الأوكرانية تم تحذيرها الليلة الماضية من احتمال تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة، لكن العسكريين الأوكرانيين لم يتخذوا أي خطوات للاتصال بقيادات القوات المسلحة الروسية لدرء وقوع النزاع.

وذكر لوكاشينكو إن بوتين أطلعه في محادثة هاتفية جمعتهما اليوم الخميس على سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأكد له أن هدف العملية يتمثل في وقف الإبادة الجماعية لسكان دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: وكالة "بلتا"