بوتين: ماكينة الناتو الحربية تقترب بشكل مباشر من حدود روسيا

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن استيعاب الناتو لأوكرانيا، أمر غير مقبول من جانب روسيا.

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطني روسيا اليوم، على أن ماكينة الناتو الحربية أخذت تقترب بشكل مباشر من حدود روسيا.

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وأضاف الرئيس الروسي: "وفي الوقت نفسه، فإن حلف شمال الأطلسي، على الرغم من كل احتجاجاتنا ومخاوفنا، يواصل التوسع بشكل مطرد". وأكد الرئيس بوتين، أن ماكينة الحلف الحربية تتحرك وتقترب من حدود روسيا حتى تكاد تلتصق بها.

المصدر: نوفوستي