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وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

زيلينسكي يعلن فرض حالة الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن فرض حالة الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن فرض حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد، في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

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