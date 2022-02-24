زيلينسكي: القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة "تشرنوبل" النووية
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة "تشرنوبل" النووية، معتبرا ذلك "إعلان حرب على أوروبا برمتها".
وكتب على "تويتر": "قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشرنوبل.. المدافعون عنها يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986".
وأضاف: "هذا إعلان حرب على أوروبا برمتها".
Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022
من جهته، أعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون غيراشتشينكو أن "ثمة معارك دائرة قرب موقع "تشيرنوبل" حيث دخلت القوات الروسية من أراضي بيلاروس.
وكتب على "تيليغرام": "قوات الاحتلال دخلت من بيلاروس إلى منطقة محطة "تشيرنوبل". عناصر الحرس الوطني الذين يحمون المنشأة، يتصدون بمقاومة شديدة".
المصدر: "أ ف ب" + وكالات
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