القوات الروسية تدخل خيرسون وتعيد المياه إلى مجراها في قناة القرم

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن العملية التي ينفذها الجيش الروسي مستمرة، وأنها حققت جميع المهام المنوطة بها ليوم الخميس.

وقال: "تمكنت كتائب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اختراق الدفاع المجهز تجهيزا جيدا للقوات الأوكرانية، حيث توغلت بعمق 6-8 كيلومترات" في العمق الأوكراني "بفضل الدعم الناري من المدفعية الروسية والطيران الحربي الروسي".

وأضاف: "تم بنجاح تنفيذ جميع المهام الموكلة إلى القوات المسلحة الروسية لهذا اليوم".

وتابع: "كفل الاستخدام المشترك للغطاء الجوي والقوات المحمولة جوا في اتجاه القرم تقدم القوات الروسية إلى مدينة خيرسون.. هذا أتاح فتح قناة شمال شبه جزيرة القرم واستعادة إمدادات المياه لشبه الجزيرة"، التي كانت أوكرانيا قد قطعتها عن شبه الجزيرة الروسية.

وقال: "أسفرت الضربات الروسية عن تدمير 83 موقعا عسكريا أوكرانيا".

وختم: "منذ انطلاق عمليتنا العسكرية أسقطنا مقاتلتي Su-27، ومقاتلتي Su-24 وطائرة هليكوبتر وأربع طائرات هجومية بدون طيار من طراز (بيرقدار TB-2) تابعة للقوات الأوكرانية".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية