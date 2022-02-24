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أنباء عن وصول قوات روسية إلى مشارف مدينة خاركوف الأوكرانية

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أنباء عن وصول قوات روسية إلى مشارف مدينة خاركوف الأوكرانية
AP Evgeniy Maloletka
خاركوف
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أكدت وسائل إعلام ونشطاء أن قوات تابعة للجيش الروسي وصلت لمشارف مدينة خاركوف شرق أوكرانيا، بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية ضد أهداف في هذا البلد.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس لقطات قيل إنها تظهر عسكريين روس في مشارف ثاني أكبر مدن أوكرانيا من حيث عدد السكان.

في غضون ذلك، أكد حرس الحدود الأوكراني في بيان له أن آليات حربية روسية، منها مدرعات، عبرت الحدود الأوكرانية ودخلت مقاطعات لوغانسك وسومي وخاركوف وتشرنيغوف.

المصدر: RT

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