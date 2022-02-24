أنباء عن وصول قوات روسية إلى مشارف مدينة خاركوف الأوكرانية
AP Evgeniy Maloletka
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgmd
أكدت وسائل إعلام ونشطاء أن قوات تابعة للجيش الروسي وصلت لمشارف مدينة خاركوف شرق أوكرانيا، بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية ضد أهداف في هذا البلد.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس لقطات قيل إنها تظهر عسكريين روس في مشارف ثاني أكبر مدن أوكرانيا من حيث عدد السكان.
في غضون ذلك، أكد حرس الحدود الأوكراني في بيان له أن آليات حربية روسية، منها مدرعات، عبرت الحدود الأوكرانية ودخلت مقاطعات لوغانسك وسومي وخاركوف وتشرنيغوف.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.