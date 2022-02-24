لجنة التحقيق الروسية: إصابة 3 مواطنين روس بينهم طفل في منطقة بيلغورود الروسية بقصف للجيش الأوكراني

أكدت لجنة التحقيق الروسية في منطقة بيلغورود أن 3 مواطنين روس بينهم طفل أصيبوا نتيجة القصف المباشر للجيش الأوكراني على مدن في مقاطعتي بيلغورود وروفنو.

وأضافت اللجنة في بيان مقتضب لها، إلى أن "القصف أدى كذلك إلى تدمير مبنى سكني وإلحاق الضرر بـ8 مبان أخرى".

وأشارت إلى أنه "تم فتح قضية جنائية بالحادث".

وأوضحت: "ستحدد المحكمة الجنائية الدولية جميع ملابسات الجريمة المرتكبة والأشخاص المتورطين فيها".

المصدر: "نوفوستي"