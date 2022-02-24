وزارة الدفاع البريطانية تستدعي الملحق العسكري الروسي

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها استدعت الملحق العسكري الروسي لدى لندن على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

وكتبت الوزارة على "تويتر": "تم استدعاء الملحق العسكري الروسي إلى وزارة الدفاع على خلفية الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".

وأضافت: "تم التأكيد على التزام بريطانيا الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها، ومطالبة لندن موسكو بوقف كافة عملياتها في أوكرانيا وسحب القوات الروسية من هناك فورا".

The Russian Defence Attaché was summoned to the Ministry of Defence in response to the totally unjustified invasion of Ukraine by Russia’s Armed Forces. pic.twitter.com/wLxHR0ZeXp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 24, 2022



تجدر الإشارة إلى أن المساعد الثاني لوزير دفاع بريطانيا لورانس لي، أوضح أن "المملكة المتحدة تتوقع من روسيا الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن "المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل".

المصدر: "نوفوستي"