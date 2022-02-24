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صافرات الإنذار تدوي في كييف

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أكدت وسائل إعلام إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف في ظل إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة ضد أهداف في هذا البلد.

وتداولت وسائل إعلام لقطات توثق دوي صافرات الإنذار في كييف، مع ورود تقارير عن مغادرة حشود من المواطنين للمدينة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن حشودا من المواطنين أيضا هرعوا إلى الاختباء في محطات المترو، بينما أعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد.

المصدر: وكالات

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