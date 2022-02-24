نواب أوكرانيون يحثون زيلينسكي على بدء مفاوضات فورية مع روسيا

وجه فريق من النواب الأوكرانيين بقيادة فاديم نوفينسكي نداء إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يطالبونه فيه ببدء المفاوضات الفورية مع روسيا.

وجاء في الطلب الذي نشره نوفينسكي على "فيسبوك" وحمل تواقيع 7 نواب: "نناشدكم البدء الفوري في مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول شروط إنهاء المواجهة الدامية وإبرام اتفاق مناسب".

ودعا النواب أيضا البرلمان الأوكراني "الرادا" إلى "تشكيل مجموعة للمشاورات الاستراتيجية مع مجلسي الجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية لم تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، حيث تم ضرب البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران بأسلحة عالية الدقة".

وأكدت الوزارة أن "السكان المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يقدمون على أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تعطيلها".

المصدر: "نوفوستي"