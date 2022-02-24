الدفاع الروسية تعلن تعطيل البنية التحتية للقواعد الجوية الأوكرانية وإسكات دفاعاتها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

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وأضافت الدفاع الروسية إن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية.

ونفت الدفاع الروسية التقارير الصحفية الأجنبية التي تحدثت عن إسقاط طائرة روسية فوق أوكرانيا، مشيرة إلى أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قرر إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس، مؤكدا أن روسيا للا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحث الرئيس الروسي الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.

المصدر: "تاس"