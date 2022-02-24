أ ف ب: تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصا

أفادت وكالة "فرانس برس" بتحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في خدمة الطوارئ الأوكرانية أن السلطات "لا تزال تحدد عدد القتلى".

وفي وقت لاحق قالت الطوارئ الأوكرانية أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في الحادث.

ووقع الحادث على بعد 20 كيلومترا جنوب كييف وسط تقارير عن تعرض عدة مواقع في أنحاء المدينة للهجوم.

المصدر: أ ف ب + "نوفوستي"