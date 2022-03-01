قديروف ينشر فيديو لقوات الشيشان الروسية في أوكرانيا ويتوعد النازيين الجدد (فيديو)

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديو لقوات الشيشان الروسية في أوكرانيا، توعد فيه النازيين الجدد بالقضاء عليهم.

وعلّق قديروف على الفيديو بالقول: "أيها النازيون وأتباع ستيبان بانديرا... أيها الشياطين، سنصل إليكم قريبا.. لا تهربوا.. نريد أن ننهيكم في نفس المكان والزمان".





وأشار الرئيس فلاديمير بوتين عشية العملية الروسية في أوكرانيا إلى أن بعض دول الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، الذين لن يغفروا أبدا لشعب القرم وسكان سيفاستوبول اختيارهم الحر وعودتهم إلى روسيا التي يهددنوها على الدوام.

وأكد أن أهم أهداف العملية الروسية حماية سكان دونباس جنوب شرق أوكرانيا، ونزع سلاح أوكرانيا، واجتثاث النازية فيها.

المصدر: RT