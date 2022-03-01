باسورين: عناصر الأمن والتعاون في أوروبا سلموا القوات الأوكرانية "إحداثيات الأهداف العسكرية" بدونباس

قال إدوارد باسورين نائب قائد القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إن موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سلموا القوات الأوكرانية "إحداثيات الأهداف العسكرية" في دونباس.

وذكر باسورين، أن الجانب الأوكراني يستخدم هذه المعلومات في الأراضي التي تشهد القتال حاليا.

وأضاف باسورين: "وقعت في أيدينا، وثائق مثيرة جدا للاهتمام. وهي تتضمن إحداثيات الأهداف العسكرية، كما يسمونها. وهي تتعلق بمنشآت ومواقع على أراضي جمهوريتنا. ويمكن القول إن الجانب الأوكراني حصل على نصف هذه الإحداثيات تقريبا من ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهو أمر مذكور في هذه الوثائق بشكل صريح".

وذكر باسورين، أن الجيش الروسي وبالتعاون مع قوات دونيتسك، قام بتنظيم ممرين إنسانيين لمغادرة سكان ماريوبول. ووفقا له يمكن استخدام الممرين لمغادرة المدينة حتى 2 مارس.

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المصدر: تاس