 
مباشر

باسورين: عناصر الأمن والتعاون في أوروبا سلموا القوات الأوكرانية "إحداثيات الأهداف العسكرية" بدونباس

أخبار العالم

باسورين: عناصر الأمن والتعاون في أوروبا سلموا القوات الأوكرانية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/si5s

قال إدوارد باسورين نائب قائد القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إن موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سلموا القوات الأوكرانية "إحداثيات الأهداف العسكرية" في دونباس.

وذكر باسورين، أن الجانب الأوكراني يستخدم هذه المعلومات في الأراضي التي تشهد القتال حاليا.

وأضاف باسورين: "وقعت في أيدينا، وثائق مثيرة جدا للاهتمام. وهي تتضمن إحداثيات الأهداف العسكرية، كما يسمونها. وهي تتعلق بمنشآت ومواقع على أراضي جمهوريتنا. ويمكن القول إن الجانب الأوكراني حصل على نصف هذه الإحداثيات تقريبا من ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهو أمر مذكور في هذه الوثائق بشكل صريح".

وذكر باسورين، أن الجيش الروسي وبالتعاون مع قوات دونيتسك، قام بتنظيم ممرين إنسانيين لمغادرة سكان ماريوبول. ووفقا له يمكن استخدام الممرين لمغادرة المدينة حتى 2 مارس.

إقرأ المزيد
دونيتسك: سيتم تنظيم ممرين إنسانيين لسكان ماريوبول
دونيتسك: سيتم تنظيم ممرين إنسانيين لسكان ماريوبول

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا