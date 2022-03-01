ماكرون يعقد مجلس الدفاع للمرة الثالثة منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا

أعلن الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع صباح الأربعاء لبحث الوضع في أوكرانيا، في جلسة ستكون الثالثة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وماكرون الذي تولت بلاده في يناير الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كثف الإجتماعات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرنيا وإلى حل للنزاع.

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وتحدث ماكرون هاتفيا الثلاثاء مع زعماء الهند واليابان وأذربيجان وفنلندا وليتوانيا.

وتشارك فرنسا في العقوبات الغربية ضد روسيا وتخطط لتزويد أوكرانيا بمعدات دفاعية لم تكشف نوعها بدقة.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

المصدر: وكالات