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اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وردود الفعل.. لحظة بلحظة

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اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وردود الفعل.. لحظة بلحظة
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دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس وسط توقعات ببدء محادثات بين موسكو وكييف وبالتوازي مع تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد روسيا وزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.

ميدانيا

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اليوم الرابع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

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