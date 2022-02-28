اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وردود الفعل.. لحظة بلحظة

دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس وسط توقعات ببدء محادثات بين موسكو وكييف وبالتوازي مع تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد روسيا وزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.

ميدانيا

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