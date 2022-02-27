اليوم الرابع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

تواصل القوات الروسية لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

ميدانيا

قوات جمهورية لوغانسك تعلن تحرير بلدتين جديدتين

جمهورية دونيتسك تعلن تدمير 5 صواريخ "توتشكا-أو" تابعة للجيش الأوكراني

لوكاشينكو يؤكد إطلاق صواريخ من أراضي بيلاروس على مواقع في أوكرانيا ويقول إنها "خطوة اضطرارية"

الدفاع الروسية: قتلى وجرحى بقصف للقوميين الأوكرانيين على ماريوبول

جمهورية لوغانسك: الجيش الأوكراني ينسحب ويدمر كل شيء في طريقه

لوغانسك: صاروخ أوكراني تسبب بالانفجار في مستودع مشتقات النفط

أ ف ب: سلطات خاركوف في أوكرانيا تعلن عن دخول الجيش الروسي المدينة

الدفاع الروسية: استسلام 471 جنديا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف

الدفاع الروسية تعلن تدمير 975 منشأة عسكرية أوكرانية

الدفاع الروسية: قواتنا أسقطت 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز Tochka-U.

انفجارات وحرائق بمستودعات للوقود في لوغانسك وقرب كييف

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ردود الفعل

بريطانيا تؤيد دعوة زيلينسكي للأجانب للقتال في أوكرانيا

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يتبع..