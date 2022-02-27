انفجارات وحرائق بمستودعات للوقود في لوغانسك وقرب كييف

قال مصدر في ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في لجنة مراقبة وقف النار، إن النيران اشتعلت بحوالي 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي بالجمهورية.

يوم أمس السبت، وقع انفجاران في مستودع لمشتقات النفط في مدينة روفينكي، واندلع حريق فيه.

ولا تستبعد السلطات المحلية احتمال تعرضه لقصف صاروخي. وذكرت السلطات أن الحادث أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وتسبب قصف القوات الأوكرانية كذلك، بتضرر أنبوب نقل الغاز، وهو ما تسبب بانقطاعه عن المنازل في قريتي كيروفسك وبيرفومايسك في جمهورية لوغانسك.

بشكل إجمالي، أطلقت القوات الأوكرانية النار 10 مرات على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية مستهدفة ثمانية مراكز سكنية هناك.

من جانبها أعلنت سلطات مدينة كييف الليلة الماضية، أن حريقا اندلع في مستودع للوقود في مدينة فاسيلكوفا بمقاطعة كييف.

وطلبت إدارة العاصمة الأوكرانية من السكان، "الحذر وإغلاق جميع النوافذ بإحكام بسبب الحريق في مستودع للوقود في مدينة فاسيلكوفا، لأن الرياح يمكن أن تحمل الدخان والمواد الضارة".

المصدر: نوفوستي