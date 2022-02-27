السفير الصيني في أوكرانيا يوجه نداء عاجلا لمواطنيه في كييف

أعلن سفير الصين في أوكرانيا فان سيان جون في كلمة موجهة لمواطنيه في أوكرانيا أنه باق في كييف إلى جانبهم.

ونفى السفير في رسالة بالفيديو، الشائعات التي تحدثت عن مغادرته لمدينة كييف، وحث المواطنين الصينيين على تذكر قواعد السلامة.

وجاء في الرسالة التي نشرت على الحساب الرسمي للسفارة الصينية في أوكرانيا يوم الأحد: "أريد أن أؤكد بحزم أن السفير الصيني لن يتخلى عن مواطنيه أبدا، ولن يضع سلامته الشخصية فوق أي شيء آخر. هذا ليس أسلوب السفراء الصينيين، وليس أسلوب أعضاء الحزب الشيوعي الصيني".

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وحث السفير المواطنين الصينيين، على عدم الذعر والالتزام الصارم باحتياطات السلامة، ووضع سلامتهم في المقدمة، ومحاولة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلى الشارع.

وقال: "عند سماع أصوات صفارات الإنذار، عليكم الركض فورا إلى أقرب ملجأ، لا تقفوا بالقرب من النوافذ، ولا تشعلوا الضوء، ولا تجادلوا السكان المحليين، ولا تخرجوا لالتقاط الصور بدافع الفضول. يجب الابتعاد عن كل شيء عسكري وعن من يرتدون الزي العسكري وعن المنشآت العسكرية".

ووفقا للسفير، يجب على المواطنين الصينيين إظهار الود والعقلانية التي اشتهر بها الشعب الصيني دائما. وشدد على أن سياسة الصين تجاه أوكرانيا كانت دائما ودية.

وأضاف السفير: "نحن نحترم استقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ونأمل أن تحافظ أوكرانيا على السلام والاستقرار، ونأمل أن يتم حل الأزمة الحالية من خلال المفاوضات السياسية". وأشار إلى أنه سيتم إجلاء المواطنين الصينيين من أوكرانيا بعد استقرار الوضع.

المصدر: نوفوستي