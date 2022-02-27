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الصين تعارض استخدام العقوبات لتسوية الوضع حول أوكرانيا

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الصين تعارض استخدام العقوبات لتسوية الوضع حول أوكرانيا
Sputnik
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قال وزير خارجية الصين وانغ يي، في اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن بكين لا توافق على استخدام العقوبات كوسيلة لحل الوضع حول أوكرانيا.

وذكر الوزير أن بلاده تعتقد أن ذلك سيلحق الضرر ليس بالاقتصاد فقط، بل سيعيق أيضا عملية التسوية السياسية.

وأضاف الوزير: "الصين ليس فقط لا تؤيد استخدام العقوبات كوسيلة لحل المشاكل، بل وتعارض بشكل أكبر العقوبات الأحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي".

ووفقا له، تثبت الحقائق أن فرض العقوبات لن يحل المشكلة وسيخلق كذلك مشاكل جديدة، وسيؤدي إلى وضع خاسر في الاقتصاد للجميع، كما أنه "سيعيق عملية التسوية السياسية".

وشدد على أن بكين تولي اهتماما كبيرا بتطورات الوضع في أوكرانيا، وتدعم كل الجهود التي تسهم في انفراج الموقف والتسوية السياسية.

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وقال: "تعتقد الصين أنه يجب الابتعاد تماما عن عقلية كتل الحرب الباردة. وتدعم الصين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية،  في استئناف الحوار والسعي لإنشاء آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة من أجل ضمان النظام والاستقرار على المدى الطويل في القارة الأوروبية ".

المصدر: تاس

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