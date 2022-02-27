مسؤول أمريكي: لم ننته من فرض العقوبات على البنك المركزي الروسي

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، للصحفيين أمس السبت، إن الدول الغربية تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية ضد البنك المركزي الروسي، وستنجزها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف: "هناك إجراءات أخرى يمكننا اتخاذها بخصوص البنك المركزي. ستعرفون ذلك لاحقا. ما زلنا بصدد الانتهاء من إجراءات تنفيذ العقوبات ضد البنك المركزي الروسي. قد تتعلق بحركة الأموال وبالأصول".

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وتابع المسؤول: "المهمة هي تقويض قدرة البنك المركزي الروسي على حماية الروبل. <...> نحن ملتزمون بفكرة اتخاذ تدابير ضد البنك المركزي، لأنه أهم مؤسسة مالية. نخطط لفرض واتخاذ إجراءات جماعية حتى لا تتمكن روسيا من استخدام احتياطيات البنك المركزي لدعم عملتها من أجل تقويض تأثير عقوباتنا".

في وقت سابق، اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، على فرض قيود على البنك المركزي الروسي".

وجاء في بيان صدر عنها: "اتفقنا على اتخاذ إجراءات تقييدية من شأنها أن تمنع البنك المركزي لروسيا الاتحادية من استخدام احتياطياته الدولية بطريقة تقوض فعالية عقوباتنا".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "سنشل أصول البنك المركزي الروسي. وسيؤدي ذلك إلى تجميد معاملاته، وسيجعل من المستحيل عليه تصفية أصوله. كما سنعمل على منع الأوليغارشية الروسية من استخدام أصولها المالية في أسواقنا".

المصدر: تاس