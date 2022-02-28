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نائب أوكراني معارض: زيلينسكي كان يعلم ببدء العملية العسكرية الروسية ولم يذهب للتفاوض

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نائب أوكراني معارض: زيلينسكي كان يعلم ببدء العملية العسكرية الروسية ولم يذهب للتفاوض
Gettyimages.ru
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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اتهم النائب المعارض في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا الرئيس فلاديمير زيلينسكي بأنه كان على علم مسبق بأن روسيا بصدد بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، إلا أنه لم يذهب للتفاوض مع موسكو.

وقال كيفا عضو حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" عبر "تيليغرام": "زيلينسكي مجرم.. كان يعلم ببدء العملية العسكرية مسبقا، لكنه لم يستغل الفرصة للمفاوضات".

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وأضاف: "بل على العكس من ذلك، فرض الأحكام العرفية، ودفع الناس إلى الموت الحتمي".

 

المصدر: "نوفوستي" 

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