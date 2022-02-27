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زيلينسكي: لا أعوّل على نتيجة المفاوضات مع روسيا

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زيلينسكي: لا أعوّل على نتيجة المفاوضات مع روسيا
Sputnik
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - أرشيف
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لا يعلق الكثير من الآمال على ما ستخرج به المفاوضات التي انطلقت قبل قليل بين موسكو وكييف في بيلاروس.

وأضاف في تسجيل مصور: "لأكون صريحا، كما هو الحال دائما، لا أعول كثيرا على نتيجة هذا الاجتماع، ولكن دعهم يحاولون.. لذلك لاحقا، لن يكون لدى أي مواطن في أوكرانيا أدنى شك في أنني لم أحاول وقف الحرب، لكن كل شيء ممكن".

وأضاف: "المفاوضات بين وفدي أوكرانيا وروسيا وإن كانت مصغرة، لكنها فرصة للتهدئة".

من جهته قال فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي المفاوض إن "أوكرانيا وافقت على المفاوضات في منطقة غوميل البيلاروسية، وتوجه وفد روسي إلى هناك".

بدوره، أشار دميتري بيسكوف السكرتير الإعلامي للكرملين على أن "الاجتماع سبقه محادثة هاتفية بين رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

المصدر: "نوفوستي"

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