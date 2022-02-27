زيلينسكي يعلن أنه أجرى اتصالا مع لوكاشينكو

أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد بأنه أجرى محادثة مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.

جاء تصريح زيلينسكي، الذي نشره عبر "تلغرام"، قبل دقائق من انتهاء المهلة التي أعطاها الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة في مدينة غوميل البيلاروسية، للجانب الأوكراني لحضور اللقاء.

من جانبها، أكدت مينسك حقيقة إجراء لوكاشينكو محادثة هاتفية مع زيلينسكي، حسبما نقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية عن الناطق باسم الرئاسة البيلاروسية.

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ولم يكشف أي من الطرفين الأوكراني أو البلاروسي حتى اللحظة عن تفاصيل المحادثة.

وفي وقت سابق اليوم رفض زيلينسكي إجراء مفاوضات مع موسكو في أراضي بيلاروس، معتبرا أنها لا تصلح منصة لمثل هذه المحادثات بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك.

من جانبه، رد لوكاشينكو على ذلك بقوله إن موقف زيلينسكي من موضوع المحادثات مع روسيا يدل على "منفصل عن الواقع" ولا يدرك حقيقة الأوضاع في بلاده.

المصدر: وكالات