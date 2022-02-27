لوكاشينكو: الرئيس الأوكراني منفصل عن الواقع

اعتبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن موقف نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من موضوع المحادثات مع روسيا يدل على أنه لا يدرك حقيقة الأوضاع في بلاده.

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وبحسب لوكاشينكو فإنه حاول الاتصال مع زيلينسكي لعرض عليه إجراء محادثات مع الجانب الروسي في مدينة غوميل البيلاروسية، مضيفا أن زيلينسكي لم يستبعد في البداية هذه الإمكانية.

وقال الرئيس البيلاروسي: "حاولنا الكشف عن مكان تواجد زيلينسكي طول الليل وعندما عثرنا عليه بحلول الصباح، كان جوابه هو: ربما سنتحدث.. وبإمكاني أن أقول الآن بصراحة أنه لا يدرك واقع الأوضاع".

وعلق لوكاشينكو على رفض زيلينسكي عرض إجراء المحادثات مع روسيا في غوميل قائلا: "حسنا.. إذا رفض الأوكرانيون الحضور (إلى غوميل) سيكون هو خيارهم. وهذا ما حصل بالفعل. يا ترى كيف يمكن التحدث معهم بعد أن أعطوا وعدا بالأمس؟".

وتابع: "أتعتقدون أن زيلينسكي هو الذي اتخذ هذا القرار؟ كلا! فقد قام بالتلفظ به فحسب.. إنهم لن يسمحوا له بذلك.. لكنه خيارهم، وهذا شيء مؤسف جدا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي في تصريحات صحفية إن أراضي بيلاروس لا تصلح كمنصة للمحادثات مع موسكو، بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك. مع ذلك فقد أكد الرئيس الأوكراني انفتاح كييف على حوار مع موسكو في عواصم دول "لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا مثل وارسو، وبودابست، وإسطنبول".

المصدر: "تاس"