الاتحاد الأوروبي يقرّ تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة بقيمة 450 مليون يورو

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة بقيمة 450 مليون يورو.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية التكتل: "لقد قررنا تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة فتاكة بقيمة 450 مليون يورو، كما قررنا تخصيص 50 مليون يورو أخرى للأسلحة غير الفتاكة والوقود ومعدات الحماية".

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أعلنت اليوم الأحد أن دول مجموعة السبع، وافقت على مواصلة تسليم "الأسلحة الدفاعية" إلى أوكرانيا وتوسيع العقوبات ضد روسيا.

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وكتبت على "تويتر"، عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة: "كنا واضحين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يفشل ويجب استعادة السيادة الأوكرانية".

وأضافت: "اتفقنا على مواصلة تسليم الأسلحة والمعدات الدفاعية لأوكرانيا، وتشديد العقوبات لإضعاف الاقتصاد الروسي".

المصدر: "تاس" + RT