الاتحاد الأوروبي يغلق أجواءه أمام الطائرات الروسية الحكومية والخاصة
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه تقرر إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية الحكومية والخاصة.
وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: "سنغلق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية أو المسجلة في روسيا أو التي تديرها روسيا".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستشمل أيضا الطائرات الخاصة، وأضافت: "لن يتمكنوا من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي".
المصدر: RT
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