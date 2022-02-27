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الاتحاد الأوروبي يغلق أجواءه أمام الطائرات الروسية الحكومية والخاصة

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الاتحاد الأوروبي يغلق أجواءه أمام الطائرات الروسية الحكومية والخاصة
Gettyimages.ru
أعلام الاتحاد الأوروبي
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه تقرر إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية الحكومية والخاصة.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: "سنغلق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية أو المسجلة في روسيا أو التي تديرها روسيا".

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وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستشمل أيضا الطائرات الخاصة، وأضافت: "لن يتمكنوا من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي".

المصدر: RT

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