الاتحاد الأوروبي يغلق أجواءه أمام الطائرات الروسية الحكومية والخاصة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه تقرر إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية الحكومية والخاصة.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: "سنغلق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية أو المسجلة في روسيا أو التي تديرها روسيا".

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وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستشمل أيضا الطائرات الخاصة، وأضافت: "لن يتمكنوا من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي".

المصدر: RT