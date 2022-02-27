"سويفت": نستعد لتنفيذ قرار الدول الغربية بشأن العقوبات ضد بنوك روسية

أعلن نظام "سويفت" الدولي للتعاملات المصرفية أنه يستعد لتنفيذ قرار دول غربية بشأن فرض عقوبات على بنوك روسية بعد "أمر قانوني"، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقال "سويفت" في بيان، حسبما نقلت عنه قناة NBC: "نعمل مع السلطات الأوروبية لمعرفة تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد لتنفيذها بأمر قانوني".

وفي وقت سابق أعلنت مجموعة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة أنها وافقت على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت"، مشيرة إلى أنه "تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، وإذا اقتضى الأمر، سيتم فصل البنوك الروسية الأخرى عن "سويفت".

وأعربت ألمانيا عن استعدادها لفرض "قيود محددة" على روسيا في استخدام "سويفت"، مؤكدة سعيها إلى "الحد من الأضرار الجانبية" لمثل هذا الإجراء.

المصدر: "نوفوستي"