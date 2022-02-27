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الاتحاد الأوروبي يحظر بث RT و"سبوتنيك" في دوله

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الاتحاد الأوروبي يحظر بث RT و
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أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على حظر قناة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت اليوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيحظر هاتين الوسيلتين الإعلاميتين.

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وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: "سنحظر الذراع الإعلامي للكرملين RT، و"سبوتنيك" التابعتين للدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنه "سيتم كذلك حظر الشركات التابعة لهما".

وأكدت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين أن حظرهما في الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على نشاطهما، حيث اعتادتا على العمل في ظروف التضييق من "دعاة الحرية".

المصدر: RT 

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