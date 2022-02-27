دونيتسك تعلن مقتل 15 مدنيا بقصف الجيش الأوكراني خلال الأيام الـ11 الأخيرة
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أعلنت جمهورية دونيتسك عن مقتل 15 مدنيا وإصابة 34 بجروح متفاوتة الخطورة بقصف الجيش الأوكراني بعد تصعيد كييف المستمر منذ 11 يوما.
وقالت بعثة الجمهورية بالمركز المشترك للرقابة وتنسيق وقف إطلاق النار إن "عدد القتلى المدنيين في جمهورية دونيتسك وصل إلى 15 في التصعيد الأخير من قبل القوات الأوكرانية في الأيام الـ11 الأخيرة".
وأشارت إلى أنه "خلال أيام التصعيد التي بدأت في 17 فبراير الحالي، تم تسجيل 643 إطلاقا للنار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
المصدر: "تاس"
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