مراسلنا: دوي انفجار قوي يهز دونيتسك
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أفاد مراسلنا في جمهورية دونيتسك الشعبية بسماع دوي انفجار قوي، مساء الثلاثاء، في دونيتسك المدينة وسط استمرار عمليات قصفها من قبل القوات الحكومية الأوكرانية.
وذكرت مصادر محلية أن صوت الانفجار سمع بوضوح في مناطق وسط المدينة، بينما تفيد الأنباء الأولية بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.
وسستمر في منتقطي دونيتسك ولوغانسك منذ الأسبوع الماضي تصعيد عسكري حاد وسط تكثيق القوات الأوكرانية عمليات قصفهما.
وفي وقت سابق من الثلاثاء أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك عن مقتل 3 مدنيين دراء هجمات الجيش الأوكراني، بينما تحدثت سلطات جمهورية لوغانسك عن مصرع مدنيين 2.
المصدر: RT + وكالات
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