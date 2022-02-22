جمهورية لوغانسك: مقتل مدنيين اثنين بقصف من القوات الأوكرانية

أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية عن مقتل مدنيين اثنين جراء قصف من قبل القوات الحكومية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.

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وقالت الشرطة الشعبية للوغانسك، في بيان: "تواصل أوكرانيا الإرهاب ضد السكان المدنيين في دونباس عن طريق شن ضربات على أراضي جمهوريتنا".

وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية قصفت الثلاثاء من منظومات صواريخ مضادة للدبابات سيارة مدنية في بلدة بيريزوفسكويه، ما أسفر عن مقتل مدنيين 2.

المصدر: وكالات