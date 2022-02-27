جمهورية دونيتسك تعلن تدمير 5 صواريخ "توتشكا-أو" تابعة للجيش الأوكراني
Sputnik
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أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، تدمير 5 من صواريخ المنظومة الصاروخية التكتيكية "توتشكا-أو"، التابعة للجيش الأوكراني.
وجاء في بيان قوات الجمهورية أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت خمسة صواريخ من نظام الصواريخ التكتيكية (توتشكا-أو)، وسقطت بقاياها في مناطق سكنية ببلدات إيلوفاسيك، وأمروفسييفكا، ودونيتسك".
يذكر أن الجيش الأوكراني استخدم صاروخ "توتشكا-أو" لاستهادف مستودع مشتقات النفط في مدينة روفينكي، وفق ما أعلنته جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم الأحد.
وفي 26 فبراير، استهدفت القوات الأوكرانية كذلك مستودعا للمشتقات النفطية في دونيتسك باستخدام صاروخ "توتشكا-أو".
المصدر: "نوفوستي"
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