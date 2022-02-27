بوتين لبينيت: روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا لكن كييف فوتت الفرصة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت استعداد موسكو لمفاوضات مع أوكرانيا بمدينة غوميل البيلاروسية، لكن كييف بمواقفها المتقلبة لم تنتهز هذه الفرصة بعد.

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وخلال محادثة هاتفية بادر بإجرائها بينيت اليوم الأحد، أطلع بوتين الزعيم الإسرائيلي على سير العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، فيما عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية وساطته من أجل وقف القتال في أوكرانيا، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة unian الأوكرانية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التوسط في المفاوضات مع روسيا لوقف العملية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات