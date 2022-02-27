الولايات المتحدة وفرنسا توصيان مواطنيهما بمغادرة روسيا فورا

أوصت واشنطن الأمريكيين بمغادرة روسيا، فيما أوصت باريس الفرنسيين بمغادرة روسيا وبيلاروس برّا نظرا لحظر المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو إن "عددا من شركات الطيران تلغي رحلاتها من وإلى روسيا، فيما أغلقت العديد من الدول مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية".

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وأضافت: "يجب على مواطني الولايات المتحدة التفكير في مغادرة روسيا على الفور عبر الخيارات التي لا تزال متاحة".

وذكّرت مواطنيها بأنها "لا تنصح بالسفر إلى روسيا".

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إنها "توصي الفرنسيين في روسيا بالمغادرة فورا"، كما طلبت منهم في بيلاروس مغادرة هذا البلد برا، نظرا لحظر المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية.

المصدر: RT