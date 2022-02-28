كندا تعلن إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا وتستبعد مرة أخرى إرسال قوات لمواجهة الجيش الروسي

أعلنت الحكومة الكندية إرسال معدات عسكرية دفاعية للجيش الأوكراني بينها خوذ وسترات واقية، فيما استبعدت مرة أخرى نشر قوات لمواجهة الجيش الروسي في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في مؤتمر صحفي إن الجنود الأوكرانيين "يحتاجون إلى خوذ وسترات واقية من الرصاص وأقنعة واقية من الغاز ومعدات للرؤية الليلية".

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وأشارت إلى أن أوتاوا ستقدم معدات حماية عسكرية للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون دولار كندي، تلبية لطلب "مباشر" من نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولغا ستيفانيشينا.

وأضافت أنه بعد ساعات قليلة من إغلاق حكومتها لمجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، "أريد أن أكون واضحة للغاية: نحن عازمون على فعل المزيد".

من جهتها، أشارت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إلى أنه سيتم إرسال هذه المعدات "بسرعة" إلى الجيش الأوكراني عبر بولندا.

وردا على سؤال حول احتمال نشر عسكريين كنديين إلى جانب القوات الأوكرانية، قالت: "من غير المطروح على الطاولة في الوقت الحالي إنشاء مهمة قتالية، وهذا كذلك موقف حلفائنا ومن بينهم الولايات المتحدة".

وسبق أن أعلنت كندا في 14 فبراير عن إرسال شحنة أولى من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، إضافة إلى منحها قرضا بقيمة 500 مليون دولار كندي.

المصدر: "أ ف ب"