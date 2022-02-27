وصفت بالمخزية.. انتقادات واسعة لمراسل قناة أمريكية إثر تصريحات في بث مباشر من كييف (فيديو)

أثار صحفي في شبكة "سي بي إس" الأمريكية ردود فعل عنيفة بوصفه أوكرانيا التي "تتعرض للحرب" بأنها "متحضرة نسبيا وأوروبية نسبيا"، مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان.

وقال تشارلي داغاتا المراسل الأجنبي لمكتب لندن التابع لشبكة "سي بي إس"، في بث على الهواء مباشرة من كييف يوم السبت "لا تتوقع أن ترى في أوكرانيا نوع الصراع العسكري الذي ابتلي به الشرق الأوسط".

وقال للمشاهدين ""هذا ليس مكانا، مع كل الاحترام الواجب، مثل العراق أو أفغانستان، حيث يدور صراع محتدم منذ عقود... كما تعلمون هذه مدينة حضارية نسبيا وأوروبية نسبيا".

وتم التقاط هذه المزاعم بسرعة من قبل المشاهدين، الذين أعربوا عن غضبهم من تشارلي داغاتا، حيث فسر الكثيرون وصف الصحفي لأوكرانيا بأنها "متحضرة" على أنه إشارة ضمنية إلى أن البلدين الأخريين المذكورين لن يتم وصفهما على هذا النحو.

وأفاد مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل التعليقات بأنها "مخزية" وتساءل عما إذا كان هناك جدول ترتيب للمساعدة في تحديد البلدان التي يمكن تصنيفها على أنها متحضرة.

من جهته قال المؤسس المشارك لشركة "Novara Media" آرون بستاني، "نأمل عندما يتم حل القضايا الأكثر إلحاحا، أن نبدأ في التساؤل عن سبب اعتبار الحرب والموت والمعاناة أمرا طبيعيا بالنسبة لبعض البشر دون غيرهم".

Speaking as an anchor and someone who also does stand ups, on location, on the regular 🧵 👇🏼 https://t.co/O43GlzL5El — Nayyera (@nayyeroar) February 26, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية