 
مباشر

جمهورية لوغانسك: الجيش الأوكراني ينسحب ويدمر كل شيء في طريقه

أخبار العالم

جمهورية لوغانسك: الجيش الأوكراني ينسحب ويدمر كل شيء في طريقه
Globallookpress
ليونيد باسيتشنيك رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shgz

قال ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية التي انسحبت من بلدات الجمهورية دمرت كل شيء في طريقها، وفتحت النار على المباني، وزرعت ألغاما بالمنطقة.

إقرأ المزيد
لوغانسك: صاروخ أوكراني تسبب بالانفجار في مستودع مشتقات النفط
لوغانسك: صاروخ أوكراني تسبب بالانفجار في مستودع مشتقات النفط

وأوضح في كلمة تلفزيونية أن "التشكيلات المسلحة للفاشيين الأوكرانيين، التي أدركت يأس مقاومتها، تتراجع، وتدمر كل شيء في طريقها في كراهية لا نظير لها".

وأضاف أن القوات الأوكرانية "تفتح النار على المباني السكنية، وتزرع ألغاما في المنطقة، وتقوض البنية التحتية المدنية. لقد أظهر النظام الإجرامي وجهه الحقيقي".

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا