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لوغانسك: صاروخ أوكراني تسبب بالانفجار في مستودع مشتقات النفط

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لوغانسك: صاروخ أوكراني تسبب بالانفجار في مستودع مشتقات النفط
Sputnik
لحظة إطلاق صاروخ من طراز "تشوتشكا- أو" - أرشيف
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قال مصدر في ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في لجنة مراقبة وقف النار، إن سبب الانفجار في مستودع مشتقات النفط في مدينة روفينكي، كان إصابته بصاروخ أوكراني من طراز "توتشكا-أو".

وأضاف المصدر: "وفقا لمعلومات تم تدقيقها، حدث الحريق في مستودع مشتقات النفط في مدينة روفينكي نتيجة استخدام القوات المسلحة الأوكرانية، لمنظومات صاروخية تكتيكية من طراز K79-1 "توتشكا-أو".

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في وقت سابق من صباح اليوم، أعلن نفس المصدر المذكور أعلاه، أن النيران اشتعلت بحوالي 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي في جمهورية لوغانسك الشعبية وقامت إدارة المدينة بإجلاء المدنيين من المنطقة السكنية القريبة من مكان الحادث.

في 26 فبراير، استهدفت القوات الأوكرانية كذلك مستودعا للمشتقات النفطية في دونيتسك باستخدام صاروخ "توتشكا-أو".

المصدر: تاس

 

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