المفوضية الأوروبية بصدد حجب بث RT و"سبوتنيك" في دول الاتحاد

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيحظر بث RT و"سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: "سنحظر الذراع الإعلامي للكرملين RT، و"سبوتنيك" التابعتين للدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنه "سيتم كذلك حظر الشركات التابعة لهما".

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وكانت لجنة الرقابة الروسية "روسكوم نادزور" أعلنت تقييد الوصول إلى منصة "فيسبوك" في روسيا اعتبارا من الجمعة الـ25 من فبراير، ردّا على حظر المنصة وسائل إعلام روسية، وفرضها قيودا على أخرى.

وأشارت إلى أن منصة "فيسبوك" فرضت قيودا غير معقولة على صفحة وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء وحظرت المواد من أربع وسائل إعلام روسية هي "قناة زفيزدا" و"وكالة نوفوستي" و"موقع لينتا.رو" و"موقع غازيتا.رو".

وأوضحت أن هذه القيود تنتهك مبادئ التداول الحر للمعلومات والوصول إليها، مشيرة إلى أنه لم يتم توضيح أسباب الإجراءات التمييزية من جانب منصات Meta، ولم يكن هناك استجابة لمطالب إلغاء حظر وسائل الإعلام الروسية.

المصدر: RT