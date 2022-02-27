قوات جمهورية لوغانسك تعلن تحرير بلدتين جديدتين

أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تحرير بلدتي نوفواختيركا وسموليانينوفو من سيطرة الجيش الأوكراني، وفق ما جاء في بيان نشرته على "تلغرام".

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وجاء في البيان أن "القوات الشعبية تواصل تحرير الأراضي التي تحتلها كييف. وفي 27 فبراير، قامت وحدات دفاعية بتحرير بلدتي نوفواختيركا وسموليانينوفو من القوات المسلحة الأوكرانية".

وكان ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، قال في وقت سابق من اليوم إن القوات الأوكرانية التي انسحبت من بلدات الجمهورية دمرت كل شيء في طريقها، وفتحت النار على المباني، وزرعت ألغاما بالمنطقة.

المصدر: "تاس"