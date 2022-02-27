بوريل: منظومتنا للردع النووي في حالة تأهب قصوى في ظل الحرب على الحدود الأوروبية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shlo
أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن منظومة الردع النووي الأطلسية في حالة تأهب قصوى، مضيفا أن ما يجري في أوكرانيا "حرب على الحدود الأوروبية".
وقال بوريل إنه "من المهم للغاية" أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع منظومة الردع النووية الروسية في حالة التأهب القصوى وسط مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يقدم أسلحة لكيييف، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها الاتحاد أسلحة إلى دولة غير عضو فيه.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.