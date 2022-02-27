 
مباشر

بوريل: منظومتنا للردع النووي في حالة تأهب قصوى في ظل الحرب على الحدود الأوروبية

أخبار العالم

بوريل: منظومتنا للردع النووي في حالة تأهب قصوى في ظل الحرب على الحدود الأوروبية
Globallookpress
مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shlo

أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن منظومة الردع النووي الأطلسية في حالة تأهب قصوى، مضيفا أن ما يجري في أوكرانيا "حرب على الحدود الأوروبية".

إقرأ المزيد
بوتين يأمر بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب خاصة
بوتين يأمر بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب خاصة

وقال بوريل إنه "من المهم للغاية" أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع منظومة الردع النووية الروسية في حالة التأهب القصوى وسط مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يقدم أسلحة لكيييف، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها الاتحاد أسلحة إلى دولة غير عضو فيه.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا