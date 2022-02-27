بوريل: منظومتنا للردع النووي في حالة تأهب قصوى في ظل الحرب على الحدود الأوروبية

أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن منظومة الردع النووي الأطلسية في حالة تأهب قصوى، مضيفا أن ما يجري في أوكرانيا "حرب على الحدود الأوروبية".

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وقال بوريل إنه "من المهم للغاية" أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع منظومة الردع النووية الروسية في حالة التأهب القصوى وسط مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يقدم أسلحة لكيييف، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها الاتحاد أسلحة إلى دولة غير عضو فيه.

المصدر: RT