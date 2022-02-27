كييف: القوات الروسية سيطرت على مدينة بيرديانسك

أكد أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، أن القوات الروسية استولت على مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجي غربي البلاد.

وقال في إفادة صحفية إن "العدو احتل بيرديانسك، ولم تكن هناك قوات أوكرانية في المدينة، تم الاستيلاء عليها".

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أنه "خلال اليوم الماضي، أحكمت القوات الروسية سيطرتها على مدينتي خيرسون وبيرديانسك، وبلدة جينيشيسك ومطار تشيرنوبيفكا قرب خيرسون".

وأضاف أن "القوات الروسية لا تشن ضربات على المدن والبلدات، بل تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ أرواح المدنيين".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بإعلان حالة التأهب القصوى لقوات الردع الاستراتيجي النووية.

وجاءت توجيهات بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل يدلي مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا، مع التركيز على قطاعها المالي.

المصدر: "نوفوستي"