صهر أردوغان يؤكد دعمه لأوكرانيا في مواجهة روسيا

أكد سلجوق بيراقدار، صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمدير التنفيذي لشركة "Baykar Defense" المصنعة الطائرات المسلحة بدون طيار، دعمه لأوكرانيا في الأزمة الأخيرة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال سلجوق بيراقدار: "ما يحدث في العالم يظهر بوضوح أن التكنولوجيا الوطنية وصناعة الدفاع القوية والمستقلة لها أهمية حيوية بالنسبة للدول..السبيل الوحيد لتركيا مستقلة تماما وقوية ومزدهرة هو الصناعة الدفاعية المحلية".

وأضاف بيراقدار: "أدين بأشد العبارات الغزو غير المشروع الذي قامت به روسيا بتجاهل سيادة دولة مستقلة، أؤيد شبه جزيرة القرم وأوكرانيا، موطن إخواننا الأتراك الذين يقاومون الاحتلال".

Rusya'nın bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe sayarak hukuksuzca gerçekleştirdiği işgali en sert şekilde kınıyorum.



İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve #Ukrayna'yı destekliyorum.🇹🇷🇺🇦 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 25, 2022

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر يوم الخميس الماضي عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطني روسيا، على أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية، إلى العدالة.

المصدر: "زمان" + RT