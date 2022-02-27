لوكاشينكو يؤكد إطلاق صواريخ من أراضي بيلاروس على مواقع في أوكرانيا ويقول إنها "خطوة اضطرارية"

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، إطلاق صواريخ من أراضي بيلاروس على مواقع في أوكرانيا، مشددا على أن هذه الخطوة كانت "اضطرارية".

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ووفقا للزعيم البيلاروسي، فقد كانت هناك 2 إلى 3 ضربات صاروخية من جنوب بيلاروس في بداية العملية العسكرية بعد أن انتشرت كتائب الصواريخ في الجانب الأوكراني على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع بلاده.

وأضاف أن "الصواريخ الآن لا تطير من أراضي بيلاروس باتجاه أوكرانيا، فليست هناك حاجة".

كما دعا لوكاشينكو كييف لعقد محادثات "إذا كانت ترغب في الحفاظ على كيانها كدولة"، مضيفا أن "المستفيد الوحيد من الوضع في أوكرانيا هي الولايات المتحدة التي تريد إبعاد منافسيها روسيا والصين".

وأكد أن المعلومات التي تروجها أوكرانيا عن جبال من جثث الجنود الروس "كاذبة".

المصدر: وكالات