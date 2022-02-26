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لوكاشينكو: لا نية لنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس

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لوكاشينكو: لا نية لنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس
AFP Dmitry Astakhov / POOL
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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وصف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو خلال محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأنباء عن احتمال نشر أسلحة نووية روسية على أراضي بلاده بأنها "كاذبة".

قال المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي: "جرت مساء السبت محادثات هاتفية بين رئيسي بيلاروس وفرنسا ألكسندر لوكاشينكو وإيمانويل ماكرون".

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وتابع: "تم التطرق إلى موضوع التسلح، بما في ذلك الأسلحة النووية ونشرها المحتمل في بيلاروس. وردا على هذا السؤال، أكد رئيس بيلاروس أن هذه الأخبار "كاذبة"، وأنه "إذا لم يتعرض شعب بيلاروس للخنق، لن يكون هناك حديث حول الأسلحة النووية، وحتى عن الأسلحة التقليدية".

كما أكد الرئيس الفرنسي خلال المحادثة احترامه للشعب البيلاروسي واتفق الرئيسان على إجراء اتصالات في المستقبل.

المصدر: نوفوستي

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