أوكرانيا.. السلطات تفرج عن سجناء من العسكريين السابقين أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى الخدمة

بدأت السلطات الأوكرانية بالإفراج عن سجناء من العسكريين السابقين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى خدمتهم في الجيش، وفقا لما كشفه مسؤول رفيع المستوى في النيابة العامة الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات صحفية قال أندريه سينيوك، المدعي العام بمكتب النائب العام الأوكراني، إن "المسألة صعبة تتم معالجتها على المستوى الأعلى"، مضيفا أن "الحديث يدور عن عدد كبير من الأشخاص المحتجزين أو هؤلاء الذين ينفذون عقوباتهم في جميع أنحاء البلاد".

وأشار المسؤول إلى أن القرار لم يتخذ بعد بحق معظم السجناء الراغبين في العودة إلى الخدمة العسكرية، مضيفا أن خبراتهم العسكرية وخدماتهم التي أدوها للدولة وانصرافهم الحقيقي عن جرائمهم تؤخذ بعين الاعتبار لدى اتخاذ قرارات حول الإفراج عنهم.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف قال الجمعة الماضي إن 18 ألف بندقية آلية تم توزيعها على المواطنين في العاصمة كييف خلال اليومين الماضيين.

المصدر: "تاس"