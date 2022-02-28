موسكو: لن نحتل أوكرانيا وعمليتنا تهدف لحماية المواطنين الذي تعرضوا للإبادة الجماعية

شدد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على أن روسيا لا تنوي احتلال أوكرانيا، وأن العملية العسكرية تهدف لحماية المواطنين الذين تعرضوا للإبادة الجماعية هناك.

وقال نيبينزيا في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "احتلال أوكرانيا ليس ضمن خططنا".

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وأضاف أن الغرض من هذه العملية الخاصة هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وتابع: لهذا من الضروري نزع سلاح أوكرانيا.

في وقت سابق، قال نيبينزيا إن روسيا لم تبدأ الحرب ضد أوكرانيا، وإنما تنهي الأعمال العدائية التي تمارسها كييف ضد سكان دونباس.

المصدر: RT